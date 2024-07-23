Футбол (женщины) на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже
С 26 июля по 11 августа состоятся летние Олимпийские игры в Париже, в рамках которых пройдет женский футбольный турнир. 25 июля стартует групповой этап. Публикуем расписание матчей. Время начала — московское.
25 июля, четверг
Группа C. 18:00. Испания — Япония
Группа A. 18:00. Канада — Новая Зеландия
Группа C. 20:00. Нигерия — Бразилия
Группа B. 20:00. Германия — Австралия
Группа A. 22:00. Франция — Колумбия
Группа B. 22:00. США — Замбия
28 июля, воскресенье
Группа C. 18:00. Бразилия — Япония
Группа A. 18:00. Новая Зеландия — Колумбия
Группа C. 20:00. Испания — Негерия
Группа B. 20:00. Австралия — Замбия
Группа A. 22:00. Франция — Канада
Группа B. 22:00. США — Германия
31 июля, среда
Группа C. 18:00. Япония — Негерия
Группа C. 18:00. Бразилия — Испания
Группа B. 20:00. Замбия — Германия
Группа B. 20:00. Австралия — США
Группа A. 22:00. Новая Зеландия — Франция
Группа A. 22:00. Колумбия — Канада
Матчи четвертьфинала состоятся 3 августа, полуфинала — 6 августа. Игра за 3-е место — 9 августа, финал — 10 августа.
Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.