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Париж-2024

Сегодня, 22:53

Французская полиция запретила почти 4 тысячам человек посещать мероприятия Олимпиады-2024

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Фото AFP

Глава Министерства внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что по итогам 870 тысяч административных расследований был ограничен допуск на мероприятия летней Олимпиады-2024 для почти 4 тысяч человек.

Согласно заявлению Дарманена в соцсетях, всего на данный момент выпущено 3922 запрета. При этом в МВД Франции рассчитывают провести 1 миллион расследований к первому дню Олимпиады, поэтому число запретов может быть увеличено.

По словам министра, отказ в том числе получили 131 человек из списка лиц, представляющих угрозу безопасности, 18 радикальных исламистов, а также 167 ультралевых и 80 ультраправых активистов.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

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