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Париж-2024

Сегодня, 19:16

Фигуристка Синицина сравнила с цирком открытие Олимпиады в Париже

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Фигуристка Виктория Синицина опубликовала в Telegram-канале, приложив видео выступления артистов на церемонии открытия Олимпиады.

«Простите, но меня бомбит просто. Куда катится все это? Когда Олимпийские игры стали цирком? Где настоящее противостояние талантливых спортсменов? Я, в принципе, не хотела даже смотреть открытие и вообще что-то говорить, но когда увидела эти видео, меня просто начало все это тревожить! Таки шоу обесценивают все, что делали спортсмены и другие страны, проводящие Игры на протяжении многих лет. Что у людей в голове... какая-то пропаганда. Возможно, со мной кто-то не согласится, но... это ненормально друзья!» — написала чемпионка мира в танцах на льду.

Многие пользователи соцсетей выразили возмущение увиденной на церемонии открытия Олимпиады пародией на «Тайную вечерю» с участием трансвеститов и представителей ЛГБТ-сообщества (запрещенная в России экстремистская организация).

Олимпийские игры-2024 проходят с 26 июля по 11 августа. 15 российских спортсменов принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

Виктория Синицына
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