Фетисов рассказал о позиции россиян, отказавшихся от участия в Олимпиаде

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» отреагировал на количество российских спортсменов, которые примут участие в Олимпиаде.

18 июля МОК опубликовал окончательный список из 15 российских спортсменов, которые смогут выступить на Играх-2024. Сообщается, что американских спортсменов будет в 40 раз больше.

«Причем тут американцы. В сорок раз больше, ну и что. А у нас большое количество ребят отказалось от участия. Лично общался. Для них это удар. Они понимают, что на таких условиях, при таких позорных предложениях при всем желании, мечтах — неприемлемая история. Если поедут, это их решение. Им с этим решением дальше жить», — сказал Фетисов «СЭ».

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские атлеты выступят в нейтральном статусе без флага и гимна.