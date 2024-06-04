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Париж-2024

Сегодня, 09:29

Федерация прыжков на батуте России оспорит в CAS отказ в выдаче нейтрального статуса

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Президент Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение отказать ему в предоставлении нейтрального статуса.

«У нас был отказ в нейтральном статусе, на это была подана апелляция», — сказал Макаров ТАСС.

CAS проведет слушания по этой апелляции 5 июня. В тот же день суд рассмотрит апелляцию тренера Дианы Тимеркаевой, которой Международная федерация гимнастики (FIG) также отказала в нейтральном статусе. Ранее право выступать на международном уровне получили прыгуны на батуте Яна Лебедева, Анжела Бладцева, Кирилл Козлов и Данила Касимов.

Источник: ТАСС
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