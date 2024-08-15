Файзуллаев — о гендерном скандале на Олимпиаде: «Если мужчина дерется с женщиной, это неправильно»

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев в комментарии для «СЭ» поделился мнением о выступлении на Олимпиаде в Париже боксерш Иман Хелиф и Линь Юйтин, проваливших гендерный тест.

— Слышал про ситуацию со спортсменками, проваливавшими гендерный тест?

— Да, у нас спортсменка проиграла одному из этих трансгендеров. Думаю, это плохо.

— Плохо, что таких людей допускают до Олимпиады?

— Да. Если мужчина дерется с женщиной, это неправильно, — сказал Файзуллаев «СЭ».

Хелиф и Юйтин дисквалифицировали на чемпионате мира 2023 года из-за проваленных гендерных тестов. Хелиф сняли с соревнований в категории до 66 кг, Линь Юйтин лишили бронзы в весе до 57 кг. При этом обе спортсменки поехали на Олимпиаду-2024.

(Константин Передерий)