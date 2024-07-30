Эрдоган рассказал, как внучка отговорила его ехать на церемонию открытия Олимпиады-2024

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, как внучка отговорила его посещать церемонию открытия Олимпийских игр-2024 в Париже.

«Макрон приглашал меня на мероприятие, я сказал, что, возможно, приеду. Моя 13-летняя внучка сказала мне «дедушка, не стоит этого делать». Я спросил, почему, она в ответ сказала: «Там будут демонстрировать ЛГБТ-пропаганду» (запрещенная в России экстремистская организация — Прим. «СЭ»). Я согласился с ней и сказал, что не поеду.

Политик добавил, что при первой возможности позвонит папе Римскому и поделится с ним критикой церемонии открытия. Эрдоган подчеркнул, что фрагменты мероприятия оскорбили не только христианский, но и мусульманский мир.

Многие пользователи соцсетей выразили возмущение увиденной на церемонии открытия Олимпиады пародией на «Тайную вечерю» с участием трансвеститов и представителей ЛГБТ-сообщества.

Олимпийские игры-2024 проходят с 26 июля по 11 августа. 15 российских спортсменов принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе.