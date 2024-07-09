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Париж-2024

Сегодня, 14:05

Энберт — об участии россиян в Олимпиаде: «Я всегда за спортсменов. У них одна карьера»

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Призер Олимпиады в Пхенчхане Александр Энберт в разговоре с «СЭ» поделился мнением об участии россиян в Играх в Париже.

— Я всегда за спортсменов. У них одна карьера. Каждый выбирает для себя то, что ему нужно, — это его жизнь. Он может тренироваться для того, чтобы достигать вершин, таких как чемпионат России, Спартакиада и так далее. Может для себя решить, что будет тренироваться для победы на Олимпиаде, это выбор каждого.

Подвешенное состояние мешает, конечно. На подготовку к Играм всегда тратится много сил, как физических, так и эмоциональных. А в такой ситуации, когда поступает слишком много информации, важно эти силы сохранить, — заявил Энберт «СЭ».

Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. На турнир отправится 14 россиян, представляющих 5 видов спорта: теннис, велошоссе, прыжки на батуте, плавание, гребля на каноэ.

Карина Точилова

Александр Энберт
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