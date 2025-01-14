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Париж-2024

Сегодня, 14:39

Эксперт объяснил причину бракованных медалей Олимпиады в Париже

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский ювелир и создатель Кубка Гагарина Владимир Майзель рассказал о причинах низкого качества медалей, врученных на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Ранее многие спортсмены пожаловались на качество медалей, завоеванных на Олимпиаде. Сообщалось, что многие из них вернули награды в Оргкомитет.

«Это ошибка производителя. Но нужно понимать, что везде существует лоббизм — кто-то протащил своих. Именно поэтому не всегда изготовлением занимаются профессионалы, такое и у нас случается, в этом нет ничего удивительного. Но и организаторы тоже несут ответственность за это: как можно было выбрать производителя, не проверив качество образца?» — приводит слова Майзеля ТАСС.

Летние Олимпийские игры прошли в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Олимпиада
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