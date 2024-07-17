Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 11:15

Чесноков: «Олимпийские соревнования в реке Сена? Воздержался бы от этого занятия»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года, экс-теннисист Андрей Чесноков считает, что проводить турниры Олимпийских игр в реке Сена в Париже небезопасно.

13 июля министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера искупалась в Сене в гидрокостюме за две недели до открытия Олимпийских игр, чтобы доказать пригодность реки к проведению соревнований по плаванию.

«Я часто бываю во Франции, приезжаю туда на турниры, иногда кому-то помогаю из теннисистов. Конечно, я видел, в каком состоянии находится Сена, и ни за что бы не рискнул в ней плавать. Уверен, проводить какие-то соревнования в ней совершенно небезопасно. Политики могут сколько угодно плавать в Сене в костюмах, рассказывать, как они очищают реку, но я бы воздержался от этого занятия», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. В феврале во время церемонии открытия Олимпийской деревни, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что готов искупаться в Сене ради доказательства чистоты воды.

Источник: ТАСС
Олимпиада
Читайте также
Селин Дион диагностировали синдром мышечной скованности
Тарасова считает несправедливым решение каналов РФ не показывать Игры в Париже
В закрытом детском лагере Анапы незаконно проживали почти 200 человек
Промес пытается вернуться в «Спартак», «Зенит» продет свою звезду за 20 млн. Промес пытается вернуться в «Спартак», «Зенит» продет свою звезду за 20 млн, Чалов нашел клубы в Европе. Главные трансферные слухи РПЛ за 17 июля
Актер из «Солнцепека» Игорь Лучихин умер в возрасте 63 лет
Глава ВОЗ допустил возникновение новой пандемии
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Госдуме назвали правильным решение российских каналов не показывать Игры в Париже

Мэр Парижа Идальго искупалась в Сене

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости