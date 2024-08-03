Экс-боец UFC считает, что церемония открытия Олимпиады-2024 оскорбила чувства верующих

Бывший боец UFC Франсимар Баррозо назвал церемонию открытия Олимпийских игр-2024 в Париже надругательством над религией.

«Очень важно, чтобы никто не смотрел Олимпийские игры из-за этого открытия. Они оскорбили чувства всех верующих, всех христиан, надругались над святой религией», — приводит слова Баррозо ТАСС.

Многие пользователи соцсетей выразили возмущение увиденной на церемонии открытия Олимпиады пародией на «Тайную вечерю» с участием трансвеститов и представителей ЛГБТ-сообщества (запрещенная в России экстремистская организация).

Олимпийские игры-2024 проходят с 26 июля по 11 августа.