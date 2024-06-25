Егорян: «Любой спортсмен, у которого есть возможность поехать на Олимпиаду, должен ехать. Даже если это нейтральный статус»

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян поделилась мнением о том, стоит ли российским спортсменам ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе.

«Мое мнение всегда было за спортсменов. Я считаю, что это их работа, их цели, их мечты. И любой спортсмен, у которого есть возможность поехать на Олимпиаду, должен ехать. Даже если это нейтральный статус. Мы все прекрасно знаем, что конкретно этот человек наш», — цитируют «Известия» Егорян.

По ее словам, согласие российских спортсменов выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе не означает, что они отказываются от страны и национального флага.

«Мы все с российскими паспортами и любим страну, в которой живем. Но есть свое внутреннее, есть свое дело, которому ты отдаешься много лет. И почему ты должен лишаться этой возможности?» — добавила она.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены смогут выступить на соревнованиях в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах, при этом их результаты не будут учитываться в медальном зачете.

15 июня Международный олимпийский комитет (МОК) назвал имена первых 14 россиян, допущенных на летнюю Олимпиаду.