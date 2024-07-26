Васильев — об инцидентах в Париже перед стартом Олимпиады: «Все к этому шло, другого ждать не стоило»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что в Париже нарушено движение скоростных поездов из-за поджога.

«Для нормального человека здесь не может быть повода для злорадства. Все к этому шло, другого ждать не стоило. Неумение найти контакт с гражданами своей страны и теми людьми, которые проживают во Франции, к сожалению, приводят к таким последствиям. Но это только начало. Народ, который протестует, обязательно использует шанс для того, чтобы обратить на себя внимание в преддверии Олимпиады в стране. Дай бог, чтобы трагичных моментов не было», — сказал Васильев «СЭ».

Церемония открытия Игр пройдет в пятницу, 26 июля, и начнется в 20.30 (мск). Олимпиада в Париже продлится до 11 августа.