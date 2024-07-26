Двое россиян стали знаменосцами на открытии Олимпиады в Париже

Россияне Зелимхан Абакаров и Елена Куличенко стали знаменосцами сборных Албании и Кипра на церемонии открытия Олимпиады в Париже.

31-летний Абакаров родился в Дагестане и выступал за сборную России до 2021 года. Уже под албанским флагом он стал чемпионом мира-2022 в весовой катеогрии до 57 кг.

21-летняя прыгунья в высоту Куличенко также сменила гражданство в 2021 году, после чего в 2023-м выиграла молодежный чемпионат Европы. Однако на мировом первенстве до медалей добраться она не смогла.

Церемония открытия Олимпиады-2024 впервые в истории проходит не в чаше стадиона, а в городе. Официальная и заключительная часть мероприятия состоится на площади Трокадеро. «СЭ» ведет трансляцию церемонии.