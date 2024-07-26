Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 21:28

Двое россиян стали знаменосцами на открытии Олимпиады в Париже

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Россияне Зелимхан Абакаров и Елена Куличенко стали знаменосцами сборных Албании и Кипра на церемонии открытия Олимпиады в Париже.

31-летний Абакаров родился в Дагестане и выступал за сборную России до 2021 года. Уже под албанским флагом он стал чемпионом мира-2022 в весовой катеогрии до 57 кг.

21-летняя прыгунья в высоту Куличенко также сменила гражданство в 2021 году, после чего в 2023-м выиграла молодежный чемпионат Европы. Однако на мировом первенстве до медалей добраться она не смогла.

Церемония открытия Олимпиады-2024 впервые в истории проходит не в чаше стадиона, а в городе. Официальная и заключительная часть мероприятия состоится на площади Трокадеро. «СЭ» ведет трансляцию церемонии.

Олимпийские кольца на&nbsp;Эйфелевой башне. Церемония открытия Олимпиады 2024 в Париже: онлайн-трансляция

2
1
Читайте также
Валиева негативно отреагировала на интервью своего отца
Эксперта ВВС раскритиковали за пожелание удачи на Олимпиаде волейболисту-педофилу
Режим ЧС введен в Карабашском округе Челябинской области из-за прорыва дамбы
Счета Хабиба заблокированы. Что произошло у Нурмагомедова
Предварительной причиной пожара в доме в Ульяновске стал хлопок в квартире
Сменивший пол сын Илона Маска ответил на обвинения отца в обмане
Популярное видео
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дрогба посетил церемонию открытия Олимпиады в Париже

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости