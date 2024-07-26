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Париж-2024

Сегодня, 20:53

Дрогба посетил церемонию открытия Олимпиады в Париже

Галина Глазко
редактор интернет отдела
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Дидье Дрогба с подругой .
Фото Reuters

Известный футболист, бывший игрок «Челси» и «Марселя» Дидье Дрогба посетил церемонию открытия летних Олимпийских игр в Париже. Спортсмен пришел на мероприятие вместе со своей подругой Габриэль Лемэр.

Также на церемонию приехала теннисистка Серена Уильямс и российская модель Наталья Водянова.

Церемония открытия Олимпиады-2024 впервые в истории проходит не в чаше стадиона, а в городе. Официальная и заключительная часть мероприятия состоится на площади Трокадеро.

Олимпийские кольца на&nbsp;Эйфелевой башне. Церемония открытия Олимпиады 2024 в Париже: онлайн-трансляция
Дидье Дрогба
Олимпиада
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