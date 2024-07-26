Дрогба посетил церемонию открытия Олимпиады в Париже

Известный футболист, бывший игрок «Челси» и «Марселя» Дидье Дрогба посетил церемонию открытия летних Олимпийских игр в Париже. Спортсмен пришел на мероприятие вместе со своей подругой Габриэль Лемэр.

Также на церемонию приехала теннисистка Серена Уильямс и российская модель Наталья Водянова.

Церемония открытия Олимпиады-2024 впервые в истории проходит не в чаше стадиона, а в городе. Официальная и заключительная часть мероприятия состоится на площади Трокадеро.