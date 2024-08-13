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Сегодня, 20:17

Драчев считает, что Бах принял верное решение не переизбираться на новый срок президента МОК

Виктория Кравченко
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Четырехкратный чемпион мира по биатлону, олимпийский призер Владимир Драчев прокомментировал решение президента МОК Томаса Баха не переизбираться на новый срок.

«Томас Бах правильно поступил, он до того довел ситуацию, что пора уходить. Хуже уже точно быть не может, если даже придет Себастьян Коу. Надо понимать, что мы им там в принципе не нужны, и спорт просто одним из первых попал под раздачу. Они же специально это делают, это понимают и наши спортсмены, и тренеры. К сожалению, нас пытались продавить в том числе через спорт», — цитирует Драчева ТАСС.

Бах возглавляет МОК с 2013 года, а в 2021 году был переизбран на очередной срок, который, согласно регламенту Олимпийской хартии, станет для него последним.

Источник: ТАСС
Олимпиада
Владимир Драчев
Томас Бах
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