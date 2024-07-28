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Париж-2024

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Дмитрий Васильев: «Церемония открытия Игр-2024 — наглядный пример происходящего в мире безумия»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал церемонию открытия Олимпийских игра-2024 в Париже.

«Перевернутый флаг и все те сценки, которые вызвали недоумение у зрителей — наглядный пример происходящего в мире безумия. В целом, это неудивительно, учитывая, что руководитель МОК — Томас Бах. Не сказать, что ожидал чего-то другого. Безусловно, сравнить это с открытием Олимпиады в Сочи просто невозможно, совершенно разный уровень, как и организация соревнований в целом», — приводит слова Васильева «РБ Спорт».

Впервые в истории летних Игр церемония проходила вне стадиона, участники парада атлетов были размещены на 85 лодках, которые проплыли по Сене. Олимпиада в Париже завершится 11 августа.

Источник: РБ Спорт
Олимпиада
Дмитрий Васильев (биатлон)
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