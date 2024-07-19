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Париж-2024

Сегодня, 15:15

Свищев о запрете украинцам приветствовать россиян на Олимпиаде: «Это нарушения прав человека»

Сергей Жуков
корреспондент
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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова президента Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадима Гутцайта, который заявил, что украинским атлетам разрешили не приветствовать россиян на Олимпийских играх в Париже.

«Удивительно, что по просьбе украинской делегации международные федерации якобы приняли решение о том, что спортсмены теперь могут не жать друг другу руки. Если так посмотреть на это решение, то можно подать в суд. Считаю, что здесь нарушаются права человека по национальному признаку. С нами не здороваются. Что это такое? Если допустили наших атлетов, то для всех должно быть одно правило. Есть регламент соревнований. В обычной ситуации я бы посоветовал обратиться в суд. Если украинцы не хотят выступать, то не езжайте на Олимпийские игры. Почему под них прогибается весь мир? Им разрешаются вещи, которые другим запрещены. Я считаю, что нельзя вестись на поводу у какой-либо страны. Сегодня одни требования, завтра другие. Все это может привести к хаосу. Спорт — это прежде всего дисциплина», — сказал Свищев «СЭ».

18 июля МОК опубликовал окончательный список россиян, которые примут участие в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. В него вошли семь теннисистов, три велогонщика, три представителя гребли на байдарках и каноэ, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. Российские атлеты не будут допущены до церемонии открытия Игр, а их участие в закрытии Олимпиады пока находится под вопросом.

Летние Олимпийские игры в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года. Спортсмены разыграют 329 комплектов наград в 32 видах спорта.

Дмитрий Свищев
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