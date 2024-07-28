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Париж-2024

Сегодня, 15:04

Дмитрий Медведев назвал церемонию открытия Олимпиады в Париже жалким зрелищем

Виктория Кравченко
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Дмитрий Медведев.
Фото AFP

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поделился мнением о церемонии открытия Олимпиады в Париже.

«Про Олимпиаду в Париже даже не хочу ничего говорить — жалкое зрелище. Вспомните Олимпиаду в Сочи или чемпионат мира по футболу, с блеском проведенные в нашей стране», — цитирует Медведева ТАСС.

Ранее оргкомитет Игр-2024 извинился за пародию на «Тайную вечерю» на открытии.

Олимпийское шоу в Париже подверглось критике как со стороны именитых личностей, так и зрителей. В частности американский миллиардер Илон Маск возмутился тем, что в шоу, в котором принимали участия мужчины, переодетые в женщин, были отсылки к «Тайной вечере» Леонардо да Винчи.

В СМИ писали, что видеоролик с основными моментами церемонии открытия Олимпиады-2024 был удален с официальных ресурсов.

Источник: ТАСС
Олимпиада
Дмитрий Медведев
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