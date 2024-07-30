Губерниев жестко ответил на вопрос о Сене: «Надо заниматься родной страной»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью «СЭ» призвал обсуждать российские реки, а не Сену.

«Мне совершенно *** на Сену, понимаете? Меня гораздо больше волнуют речки в Российской Федерации. Давайте оставим Сену французам. Надо заниматься родной страной, нашими водоемами и поменьше думать о том, что там в Сене», — сказал Губерниев «СЭ».

29 июля стало известно, что на Олимпийских играх отменили второй тренировочный заплыв триатлонистов из-за плохого качества воды в Сене. Эта информация вызвала волну возмущения в СМИ.

Александр Абустин