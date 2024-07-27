Губерниев — о церемонии открытия Олимпиады: «От тех, кто накидывает говно на вентилятор, я смеюсь»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями от церемонии открытия Олимпиады в Париже.

«Спокойно отношусь к тому, как прошла церемония открытия Олимпиады. Сделали, как могли. Люди порадовались — это замечательно. В целом мне понравилось. На нюансы обращать внимание не хочу. От тех, кто накидывает говно на вентилятор, я смеюсь. Не надо сравнивать летнюю Олимпиаду в Париже с нашей зимней. Зачем? Они сделали это, как видели. Я не хочу это бурно обсуждать. Безусловно, были неудачные моменты. Французы здорово подготовились. Молодцы. Никаких происшествий не было. Для меня главное — спорт», — сказал Губерниев «СЭ».

Церемония открытия Олимпиады прошла 26 июля в Париже. Игры продлятся до 11 августа.