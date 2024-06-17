Десятая ракетка мира Жабер отказалась от участия в Олимпийских играх

Теннисистка Онс Жабер из Туниса не примет участие в Олимпиаде-2024.

«После консультаций с медицинским штабом по поводу участия в Олимпиаде в Париже мы решили, что быстрая смена покрытия и необходимая адаптация подвергнут опасности мое колено и дальнейшее участие в сезоне. К сожалению, я не смогу принять участие в Олимпийских играх», — написала Жабер в соцсетях.

29-летняя туниска занимает десятое место в рейтинге WTA. В 2024 году Жабер ни разу не вышла в финал турниров ассоциации.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 пройдет с 27 июля по 4 августа.