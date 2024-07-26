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Париж-2024

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Конькобежец Юсков: «Скажи мне в 2022-м, что Снуп понесет олимпийский огонь, я бы сказал, что вы сумасшедший»

Конькобежец Юсков раскритиковал участие Снуп Догга в эстафете олимпийского огня в Париже
Ана Горшкова
Корреспондент
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Снуп Догг с олимпийским огнем.
Фото Reuters

Российский конькобежец Денис Юсков раскритиковал участие американского рэпера Снуп Догга в эстафете олимпийского огня в Париже. 26 июля он пронес его возле стадиона «Стад де Франс».

«Это ****** товарищи. Скажи мне в 2004-м или даже в 2022-м, что Снуп понесет олимпийский огонь в 2024-м, я бы сказал, что вы сумасшедший. Реалии наших дней таковы», — написал Юсков в сторис, которую опубликовал в Telegram.

Олимпийские игры-2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. 15 российских спортсменов выступят в предстоящем турнире в нейтральном статусе в индивидуальных дисциплинах.

Церемония открытия Олимпийских игр состоится 26 июля. Начало запланировано на 20.30 по московскому времени. «СЭ» проведет трансляцию церемонии.

Олимпиада
Денис Юсков
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