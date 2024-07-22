Делегацию сборной Израиля на Олимпиаде круглосуточно будет охранять спецназ

Отряды спецназа французской жандармерии GIGN будут круглосуточно охранять израильскую делегацию во время Олимпийских игр-2024. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

«Я распорядился, чтобы GIGN дежурил 24 часа в сутки с первой секунды прибытия израильской делегации во Францию и до ее отъезда, а также израильских спортсменов, арбитров, членов олимпийского комитета. Угроза для них невероятно высокая», — приводит слова министра Le Monde.

Отмечается, что помимо делегации Израиля, отряды GIGN будут охранять сборную Украины.

Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Российские атлеты выступят в нейтральном статусе без флага и гимна.