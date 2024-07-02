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Париж-2024

Сегодня, 00:22

Делегация РФ в СПЧ ООН считает, что руководство МОК нарушает права спортсменов России и Белоруссии

Евгений Козинов
Корреспондент
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Штаб-квартира Международного олимпийского комитета (МОК).
Фото AFP

Представитель российской делегации, участвующей в проходящей в Женеве 56-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ), Станислав Ковпак считает, что руководство Международного олимпийского комитета (МОК) нарушает права спортсменов России и Белоруссии.

«К сожалению, сегодня международное спортивное сотрудничество находится в глубоком кризисе. В стремлении отменить российский и белорусский спорт руководство МОК и страны Запада не чураются самых низменных приемов: от подкупов, угроз и шантажа в адрес национальных спортивных организаций до неприкрытой дискриминации атлетов.

Совершенно очевидно, что действия руководства МОК нарушают права российских и белорусских спортсменов. Ннедавно президент МОК Томас Бах признался, что представители комитета обращались к украинцам с просьбой отслеживать высказывания российских спортсменов в интернете и СМИ. Возникает вопрос, каким образом эти действия соотносятся с требованием о соблюдении политического нейтралитета, закрепленном в Олимпийской хартии?» — приводит ТАСС слова Ковпака.

Также он добавил, что Россия «неизменно выступает против политизации спорта и его использования в качестве инструмента дискриминации спортсменов и призывает к равноправному спортивному взаимодействию, отвечающему духу и принципам олимпизма».

В декабре 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Источник: https://tass.ru/sport/21248623
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