Дегтярев рассказал, что Россия не планирует разрывать отношения с МОК

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что Россия не планирует разрывать отношения с Международным олимпийским комитетом (МОК).

«Мы дверью хлопать не будем, мы из МОК не уходили, МОК отправил нас и белорусов под санкции. Уверен, что ситуация изменится, а мы и белорусские атлеты вернемся в МОК», — заявил Дегтярев в ходе выступления на круглом столе Экспертного института социальных исследований на тему: «Деградация олимпийского движения: как Олимпиада стала разъединять?» — цитирует Дентярева РИА «Новости».

Бах возглавляет МОК с 2013 года, а в 2021 году был переизбран на очередной срок, который, согласно регламенту Олимпийской хартии, станет для него последним.