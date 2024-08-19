Олимпийский чемпион Белявский: «Не поддерживаю россиян, которые поехали на Игры-2024»

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский заявил, что не поддерживает российских спортсменов, которые участвовали в Играх-2024 в нейтральном статусе.

«Я даже не следил, кто поехал. Только следил за теннисом. Дочь занимается теннисом, и этот вид спорта более-менее интересен.

Я не поддерживаю спортсменов, которые поехали в Париж, но и не осуждаю их. Это их выбор. Я, как вы знаете, не поехал», — цитирует Белявского Metaratings.ru.

На Олимпийских играх-2024 выступили 15 российских спортсменов: семь теннисистов, трое гребцов, трое велогонщиков, одна прыгунья на батуте и один пловец.

Теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева стали единственными представительницами РФ, которые завоевали медаль Игр в Париже. Они стали обладателями серебряной награды в парном турнире.

Олимпиада-2024 прошла с 26 июля по 11 августа. Победителем медального зачета стала национальная команда США.