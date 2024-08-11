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Париж-2024

11 августа, 23:40

Четверо спортсменов российского происхождения были знаменосцами на закрытии Олимпиады

Виктория Кравченко
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Четверо спортсменов российского происхождения были знаменосцами на закрытии Олимпиады.
Фото Reuters

Четверо спортсменов российского происхождения участвовали в церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже. Они были знаменосцами своих сборных.

Борец Ислам Дудаев нес флаг команды Албании. Также флаги несли выступающая за Кипр гимнастка Вера Туголукова, сербский борец Таймураз Салказанов и пловец из Швейцарии Роман Митюков.

Дудаев стал бронзовым призером в соревнованиях борцов в вольном стиле. Туголукова представляла команду Кипра и заняла 16-е место в квалификации личного многоборья.

Салказанов не завоевал ни одной медали. Митюков взял бронзу на дистанции 200 метров на спине.

Россия заняла бы 15-е место в медальном зачете Олимпиады-2024 с учетом наград экс-россиян.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии закрытия Олимпиады в Париже.

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