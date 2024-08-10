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Париж-2024

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Церемония закрытия Олимпиады 2024 в Париже: время начала и где смотреть трансляцию

Церемония закрытия Олимпийских игр в Париже состоится 11 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Фото Reuters

Церемония закрытия Олимпийских игр в Париже состоится в воскресенье, 11 августа. Мероприятие пройдет на арене «Стад де Франс». Начало — в 20.00 по московскому времени.

Трансляцию церемонии можно смотреть бесплатно на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК) после регистрации.

На закрытии Олимпиады запланированы вынос флагов стран-участниц, шествие атлетов, награждение победителей, минута молчания, спуск олимпийского флага и передача его следующим хозяевам летних Олимпийских игр. Главные мировые старты в 2028 году пройдут в Лос-Анджелесе (США).

В шоу примут участие известные артисты. Ожидается выступление Билли Айлиш, Снупа Догга и Red Hot Chili Peppers. Об этом сообщает издание Variety. Также в церемонии примет участие Том Круз.

Олимпиада
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