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Париж-2024

Сегодня, 15:15

Церемония закрытия летних Олимпийских игр 2024 в Париже: прямая трансляция начнется в 21.15

Церемония закрытия летних Олимпийских игр в Париже состоится 11 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Фото Reuters

Торжественная церемония закрытия XXXIII летних Олимпийских игр в Париже состоится в воскресенье, 11 августа. Мероприятие пройдет на арене «Стад де Франс», который расположен в пригороде Парижа Сен-Дени. Начало — в 21.15 по московскому времени. Организаторы сообщили, что шоу продлится около трех часов.

Трансляцию мероприятия можно смотреть бесплатно на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК) после регистрации.

В программе: вынос флагов стран-участниц, шествие атлетов, награждение победителей финальных соревнований, минута молчания, спуск олимпийского флага и передача его следующим хозяевам летних Олимпийских игр-2028, которые пройдут в Лос-Анджелесе (США).

Издание Variety со ссылкой на свои источники сообщило, что на церемонии выступят Билли Айлиш, Снуп Догг и Red Hot Chili Peppers. Также примет участие голливудский актер Том Круз.

Летние Олимпийские игры в Париже стартовали 24 июля и завершаются 11 августа.

Олимпиада
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