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Париж-2024

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Церемония открытия Олимпиады 2024 в Париже: время начала и где смотреть трансляцию в прямом эфире

Церемония открытия летних Олимпийских игр в Париже состоится 26 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Олимпиада.

Церемония открытия летних Олимпийских игр в Париже состоится в пятницу, 26 июля. Мероприятие будет историческим, так как впервые в истории оно пройдет не в чаше стадиона, а на главной водной артерии — на реке Сене и у ее территории. Спортсмены пересекут на лодках 6-километровый маршрут от Аустерлицкого моста до Йенского моста. Официальная часть шоу пройдет на Трокадеро. Начало трансляции запланировано на 20.30 по московскому времени.

В России церемонию открытия Олимпиады-2024 можно смотреть на официальном сайте МОК. Для просмотра из нашей страны необходимо пройти быструю регистрацию, комментарии будут доступны только на английском языке.

Париж готовится к&nbsp;открытию Олимпийских игр-2024. Речное шествие, 320 тысяч зрителей, закрытые аэропорты. Подробности церемонии открытия Олимпиады в Париже

Олимпиада
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