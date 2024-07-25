Церемония открытия Олимпиады 2024 в Париже: время начала и где смотреть трансляцию в прямом эфире

Церемония открытия летних Олимпийских игр в Париже состоится в пятницу, 26 июля. Мероприятие будет историческим, так как впервые в истории оно пройдет не в чаше стадиона, а на главной водной артерии — на реке Сене и у ее территории. Спортсмены пересекут на лодках 6-километровый маршрут от Аустерлицкого моста до Йенского моста. Официальная часть шоу пройдет на Трокадеро. Начало трансляции запланировано на 20.30 по московскому времени.

В России церемонию открытия Олимпиады-2024 можно смотреть на официальном сайте МОК. Для просмотра из нашей страны необходимо пройти быструю регистрацию, комментарии будут доступны только на английском языке.