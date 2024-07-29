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Париж-2024

Сегодня, 03:32

Британского комментатора отстранили от работы на Олимпиаде из-за сексизма

Сергей Разин
корреспондент
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Фото AFP

Телеканал Eurosport отстранил британского комментатора Боба Балларда от работы на Олимпиаде-2024 за сексистское высказывание, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на AFP.

После победы сборной Австралии в женской эстафете 4 по 100 метров вольным стилем Баллард сказал: «Женщины только что закончили. Вы же знаете, какими бывают женщины... Слоняются без дела, делают макияж». В руководстве телеканала заявили, что Баллард сделал неуместный комментарий, в связи с чем его исключили из числа комментаторов Eurosport.

Ранее польский гостелеканал отстранил комментатора за критику церемонии открытия Игр-2024.

Церемония открытия Олимпийских игр-2024 в&nbsp;Париже. «Просто высказал свое мнение». Польского комментатора отстранили за критику открытия Олимпиады

Олимпийские игры в Париже продлятся до 11 августа.

Источник: РИА Новости
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