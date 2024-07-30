Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 11:56

Британский велогонщик Пидкок заявил, что поведение французских фанатов не соответствует олимпийскому духу

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Британский велогонщик Том Пидкок заявил, что недоволен поведением французских болельщиков на Олимпиаде в Париже. Он считает, что это не соответствует олимпийскому духу.

Ранее Пидкок выиграл золото на Играх, опередив представителя сборной Франции Виктора Корецки. После этого британец был освистан, а один из фанатов кинул в него бутылку.

«Освистывание — это позор, это не совсем в духе Олимпийских игр. Но я понимаю, что французы очень страстные, они хотели, чтобы Виктор победил», — цитирует Пидкока The Telegraph.

Лидером медального зачета Олимпийских игр на данный момент является Япония — 12 медалей (6 золотых, 2 серебряные и 4 бронзовые). Второй идет сборная Франции с 16 медалями (5+8+3). Третье место занимает Китай (5+5+2).

2
0
Читайте также
На Олимпиаде перенесли соревнования по триатлону из-за загрязнения Сены
Ильин день в России отметят 2 августа
Боец ВСУ рассказал об отправке на штурмы вернувшихся из плена военнослужащих
Что происходит в «Краснодаре»: умеет ли Галицкий признавать свои ошибки
Расставить проценты: доходы от вкладов свыше 180 тыс. подпадут под налог
Во Франции призвали разрушить ЕС из-за воинственной политики в отношении РФ
Популярное видео
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Оргкомитет Олимпиады не планирует переносить соревнования 30 июля из-за жары

Медальный зачет Олимпиады 2024: положение на 30 июля

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости