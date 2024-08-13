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Париж-2024

Сегодня, 10:10

Ковингтон: «Олимпийские игры в Париже — худшие в истории»

Давид Хачатрян
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Четвертый номер рейтинга UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-4) обрушился с критикой на Олимпийские игры за церемонию открытия, на которой люди в странных костюмах пели и танцевали, воссоздавая то, что выглядело как картина Леонардо Да Винчи «Тайная вечеря», на которой изображены Иисус Христос и его 12 апостолов, хотя организаторы мероприятия опровергают эти утверждения после протестов религиозных деятелей.

«Худшие Олимпийские игры наконец-то подошли к концу, — сказал Ковингтон в видео, опубликованном в соцсети X. — Как спортсмен, я ожидаю, что церемония открытия будет посвящена чествованию достижений спортсменов. Но вместо этого они используют это время, чтобы навязать нам «культуру пробуждения», высмеивая христианскую веру и пропагандируя языческие, демонические образы. Это отвратительно и неуважительно по отношению ко всем спортсменам, которые так упорно трудились, чтобы попасть сюда».

Ранее открытие Олимпиады в Париже критиковали такие бойцы, как Ислам Махачев (26-1) и Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (14-0).

Колби Ковингтон
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