Губерниев: «Согласитесь, частая картина, когда ты идешь где-то по улице и из какого-то домовладения стекает ручей говна»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью «СЭ» объяснил, почему резко реагирует на разговоры про реку Сену.

— Почему вам не нравятся околоспортивные разговоры вокруг Сены?

— Потому что я люблю свою страну, а французы — свою. Парижане любят свой город и Сену. Пусть каждый будет решать свои проблемы. Не так ли? А замыливать наши проблемы тем, что происходит у них — это путь в тупик. Тем более у нас пловцов в открытой воде нет. Ну и какая нам на хрен разница, какая в Сене вода? Мы-то там купаться не будем, правда? Так что пусть оргкомитет Олимпиады с этим разбирается. Меня гораздо больше волнует, например, чистота рек в Вологде. Речки здесь не идеальные, мягко говоря.

— А какие там есть проблемы?

— Проблема с реками не в Вологде, у нас в принципе не самые чистые водоемы в стране. И это меня волнует. У нас тут речка течет, вижу ее из окна отеля, она, мягко говоря, не самая чистая. И таких речек на территории Российской Федерации очень много. Не так ли? Вот этой проблемой экологии нам предстоит серьезно заняться. Потому что лето стоит жаркое, а разрешений от Роспотребнадзора на купание не так много.

— Какие видите пути решения?

— Очень простые. Надо заниматься собственной страной активнее: внедрять раздельный сбор мусора, вводить драконовские штрафы, закрывать предприятия, домашние хозяйства, которые сливают всякое говно в наши реки. Наказывать жестко. Согласитесь, частая картина, когда ты идешь где-то по улице, особенно вечером, и из какого-то домовладения стекает ручей говна. Куда? В речку. Почему? Потому.

29 июля стало известно, что на Олимпийских играх отменили второй тренировочный заплыв триатлонистов из-за плохого качества воды в Сене. Эта информация вызвала волну возмущения в СМИ.

Александр Абустин