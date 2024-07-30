Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 16:55

Губерниев: «Согласитесь, частая картина, когда ты идешь где-то по улице и из какого-то домовладения стекает ручей говна»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью «СЭ» объяснил, почему резко реагирует на разговоры про реку Сену.

— Почему вам не нравятся околоспортивные разговоры вокруг Сены?

— Потому что я люблю свою страну, а французы — свою. Парижане любят свой город и Сену. Пусть каждый будет решать свои проблемы. Не так ли? А замыливать наши проблемы тем, что происходит у них — это путь в тупик. Тем более у нас пловцов в открытой воде нет. Ну и какая нам на хрен разница, какая в Сене вода? Мы-то там купаться не будем, правда? Так что пусть оргкомитет Олимпиады с этим разбирается. Меня гораздо больше волнует, например, чистота рек в Вологде. Речки здесь не идеальные, мягко говоря.

— А какие там есть проблемы?

— Проблема с реками не в Вологде, у нас в принципе не самые чистые водоемы в стране. И это меня волнует. У нас тут речка течет, вижу ее из окна отеля, она, мягко говоря, не самая чистая. И таких речек на территории Российской Федерации очень много. Не так ли? Вот этой проблемой экологии нам предстоит серьезно заняться. Потому что лето стоит жаркое, а разрешений от Роспотребнадзора на купание не так много.

— Какие видите пути решения?

— Очень простые. Надо заниматься собственной страной активнее: внедрять раздельный сбор мусора, вводить драконовские штрафы, закрывать предприятия, домашние хозяйства, которые сливают всякое говно в наши реки. Наказывать жестко. Согласитесь, частая картина, когда ты идешь где-то по улице, особенно вечером, и из какого-то домовладения стекает ручей говна. Куда? В речку. Почему? Потому.

29 июля стало известно, что на Олимпийских играх отменили второй тренировочный заплыв триатлонистов из-за плохого качества воды в Сене. Эта информация вызвала волну возмущения в СМИ.

Александр Абустин

Вода в&nbsp;реке Сена слишком загрязнена. «Мы должны поддерживать свой спорт, а вместо этого ищем дерьмо в Сене». Губерниев — об Олимпиаде и экологии

Дмитрий Губерниев
8
7
Читайте также
Выступающий за Молдавию уроженец Москвы Османов занял третье место на Олимпиаде
На Олимпиаде перенесли соревнования по триатлону из-за загрязнения Сены
Боец ВСУ рассказал об отправке на штурмы вернувшихся из плена военнослужащих
Что происходит в «Краснодаре»: умеет ли Галицкий признавать свои ошибки
Расставить проценты: доходы от вкладов свыше 180 тыс. подпадут под налог
СМИ сообщили о подготовке Европы к войне с РФ
Популярное видео
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Губерниев жестко ответил на вопрос о Сене: «Надо заниматься родной страной»

Губерниев рассказал, что ему не хватает трансляций Олимпиады: «Я бы с удовольствием посмотрел»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости