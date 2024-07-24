Баскетбол 3х3 (женщины) на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже
Летние Олимпийские игры 2024 проходят в Париже с 24 июля по 11 августа.
Соревнования по баскетболу 3?3 пройдут с 30 июля по 5 августа. Будут разыграны два комплекта наград среди мужчин и женщин. В турнире примут участие 8 мужских и 8 женских команд, в каждой — по 4 спортсмена.
Расписание женского турнира по баскетболу 3х3 на Олимпийских играх в Париже
30 июля. Женщины Групповой этап
18.30. Германия — США
19.00. Австралия — Канада
22.00. Испания — Азербайджан
22.30. Франция — Китай
31 июля. Женщины Групповой этап
18.30. Германия — Австралия
19.00. Канада — Китай
22.00. Франция — Испания
22.30. США — Азербайджан
1 августа. Женщины Групповой этап
10.00. Китай — Австралия
10.30. Германия — Канада
13.30. Азербайджан — Франция
14.00. США — Австралия
19.00. Китай — Испания
19.30. Германия — Азербайджан
22.30. Испания — США
23.00. Канада — Франция
2 августа. Женщины Групповой этап
10.00. Китай — Германия
10.30. Австралия — Азербайджан
13.30. Австралия — Испания
14.00. США — Франция
18.30. Азербайджан — Китай
19.00. США — Канада
22.00. Канада — Испания
22.30. Франция — Германия
3 августа. Женщины Групповой этап
18.30. Азербайджан — Канада
19.00. Испания — Германия
19.35. Франция — Австралия
20.05. Китай — США
Женщины Плей-ин. 22.30. 23.05
5 августа
Полностью календарь Олимпийских игр-2024 в Париже по дням и видам спортам и медальный зачет доступны в разделе Олимпиада сайта «СЭ».