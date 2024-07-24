Баскетбол 3х3 (женщины) на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

Расписание женского турнира по баскетболу 3х3 на Олимпийских играх в Париже

Летние Олимпийские игры 2024 проходят в Париже с 24 июля по 11 августа.

Соревнования по баскетболу 3?3 пройдут с 30 июля по 5 августа. Будут разыграны два комплекта наград среди мужчин и женщин. В турнире примут участие 8 мужских и 8 женских команд, в каждой — по 4 спортсмена.

Расписание женского турнира по баскетболу 3х3 на Олимпийских играх в Париже

30 июля. Женщины Групповой этап

18.30. Германия — США

19.00. Австралия — Канада

22.00. Испания — Азербайджан

22.30. Франция — Китай

31 июля. Женщины Групповой этап

18.30. Германия — Австралия

19.00. Канада — Китай

22.00. Франция — Испания

22.30. США — Азербайджан

1 августа. Женщины Групповой этап

10.00. Китай — Австралия

10.30. Германия — Канада

13.30. Азербайджан — Франция

14.00. США — Австралия

19.00. Китай — Испания

19.30. Германия — Азербайджан

22.30. Испания — США

23.00. Канада — Франция

2 августа. Женщины Групповой этап

10.00. Китай — Германия

10.30. Австралия — Азербайджан

13.30. Австралия — Испания

14.00. США — Франция

18.30. Азербайджан — Китай

19.00. США — Канада

22.00. Канада — Испания

22.30. Франция — Германия

3 августа. Женщины Групповой этап

18.30. Азербайджан — Канада

19.00. Испания — Германия

19.35. Франция — Австралия

20.05. Китай — США

Женщины Плей-ин. 22.30. 23.05

5 августа

Женщины. 1/2 финала . 18.30. 19.30

Женщины. Матч за 3-е место . 22.00

Женщины. Финал . 23.00

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