Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 13:30

Баскетбол 3х3 (женщины) на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

Расписание женского турнира по баскетболу 3х3 на Олимпийских играх в Париже
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Летние Олимпийские игры 2024 проходят в Париже с 24 июля по 11 августа.
Фото Global Look Press

Летние Олимпийские игры 2024 проходят в Париже с 24 июля по 11 августа.

Соревнования по баскетболу 3?3 пройдут с 30 июля по 5 августа. Будут разыграны два комплекта наград среди мужчин и женщин. В турнире примут участие 8 мужских и 8 женских команд, в каждой — по 4 спортсмена.

Расписание женского турнира по баскетболу 3х3 на Олимпийских играх в Париже

30 июля. Женщины Групповой этап

18.30. Германия — США

19.00. Австралия — Канада

22.00. Испания — Азербайджан

22.30. Франция — Китай

31 июля. Женщины Групповой этап

18.30. Германия — Австралия

19.00. Канада — Китай

22.00. Франция — Испания

22.30. США — Азербайджан

1 августа. Женщины Групповой этап

10.00. Китай — Австралия

10.30. Германия — Канада

13.30. Азербайджан — Франция

14.00. США — Австралия

19.00. Китай — Испания

19.30. Германия — Азербайджан

22.30. Испания — США

23.00. Канада — Франция

2 августа. Женщины Групповой этап

10.00. Китай — Германия

10.30. Австралия — Азербайджан

13.30. Австралия — Испания

14.00. США — Франция

18.30. Азербайджан — Китай

19.00. США — Канада

22.00. Канада — Испания

22.30. Франция — Германия

3 августа. Женщины Групповой этап

18.30. Азербайджан — Канада

19.00. Испания — Германия

19.35. Франция — Австралия

20.05. Китай — США

Женщины Плей-ин. 22.30. 23.05

5 августа

Женщины. 1/2 финала. 18.30. 19.30
Женщины. Матч за 3-е место. 22.00
Женщины. Финал. 23.00

Полностью календарь Олимпийских игр-2024 в Париже по дням и видам спортам и медальный зачет доступны в разделе Олимпиада сайта «СЭ».

Париж принимает летние Олимпийские игры 2024. Олимпийские игры-2024 в Париже: основная информация, виды спорта и расписание, фавориты и состав России

0
Читайте также
Приставы начали процедуру взыскания с Хабиба на сумму 79,4 миллиона рублей
Биография Анджелины Джоли: «Оскар», развод с Брэдом Питтом и операции
СМИ узнали об оказании Байдену экстренной помощи во время поездки в Лас-Вегас
«Трактор» сражается за Кузнецова, «Динамо» верит в новенького из США. Трансферные новости КХЛ
Фигурант дела о теракте в «Крокусе» пытался уничтожить доказательства
Мужчине оторвало конечности после взрыва автомобиля в Москве
Популярное видео
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Баскетбол 3х3 (мужчины) на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

Тарасова: «У меня нет никаких ожиданий по медалям от россиян на Играх»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости