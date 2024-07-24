Баскетбол 3х3 (мужчины) на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

Расписание мужского турнира по баскетболу 3х3 на Олимпийских играх в Париже

Летние Олимпийские игры 2024 проходят в Париже с 24 июля по 11 августа.

Соревнования по баскетболу 3?3 пройдут с 30 июля по 5 августа. Будут разыграны два комплекта наград среди мужчин и женщин. В турнире примут участие 8 мужских и 8 женских команд, в каждой — по 4 спортсмена.

Расписание мужского турнира по баскетболу 3х3 на Олимпийских играх в Париже

30 июля. Мужчины. Групповой этап

19.35. Литва — Латвия

20.05. Нидерланды — Китай

23.05. Франция — Польша

23.35. США — Сербия

31 июля. Мужчины Групповой этап

19.35. Латвия — Нидерланды

20.05. Сербия — Китай

23.05. Литва — Франция

23.35. США — Польша

1 августа. Мужчины Групповой этап

11.05. Нидерланды — Сербия

11.35. Китай — Латвия

14.35. Польша — Литва

15.05. Франция — Нидерланды

20.05. Литва — США

20.35. Китай — Польша

23.35. Сербия — Франция

00.05. Латвия — США

2 августа. Мужчины Групповой этап

11.05. Литва — Китай

11.35. Польша — Нидерланды

14.35. Нидерланды — Литва

15.05. Латвия — Франция

19.35. США — Франция

20.05. Сербия — Латвия

23.05. Польша — Сербия

23.35. Китай — США

4 августа. Мужчины Групповой этап

18.30. Франция — Китай

19.00. Латвия — Польша

19.35. Сербия — Литва

20.05. США — Нидерланды

Мужчины. Плей-ин. 22.30. 2.:05