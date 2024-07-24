Баскетбол 3х3 (мужчины) на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже
Летние Олимпийские игры 2024 проходят в Париже с 24 июля по 11 августа.
Соревнования по баскетболу 3?3 пройдут с 30 июля по 5 августа. Будут разыграны два комплекта наград среди мужчин и женщин. В турнире примут участие 8 мужских и 8 женских команд, в каждой — по 4 спортсмена.
Расписание мужского турнира по баскетболу 3х3 на Олимпийских играх в Париже
30 июля. Мужчины. Групповой этап
19.35. Литва — Латвия
20.05. Нидерланды — Китай
23.05. Франция — Польша
23.35. США — Сербия
31 июля. Мужчины Групповой этап
19.35. Латвия — Нидерланды
20.05. Сербия — Китай
23.05. Литва — Франция
23.35. США — Польша
1 августа. Мужчины Групповой этап
11.05. Нидерланды — Сербия
11.35. Китай — Латвия
14.35. Польша — Литва
15.05. Франция — Нидерланды
20.05. Литва — США
20.35. Китай — Польша
23.35. Сербия — Франция
00.05. Латвия — США
2 августа. Мужчины Групповой этап
11.05. Литва — Китай
11.35. Польша — Нидерланды
14.35. Нидерланды — Литва
15.05. Латвия — Франция
19.35. США — Франция
20.05. Сербия — Латвия
23.05. Польша — Сербия
23.35. Китай — США
4 августа. Мужчины Групповой этап
18.30. Франция — Китай
19.00. Латвия — Польша
19.35. Сербия — Литва
20.05. США — Нидерланды
Мужчины. Плей-ин. 22.30. 2.:05
5 августа
Мужчины. 1/2 финала. 19.00. 20.00
Мужчины. Матч за 3-е место. 22.30