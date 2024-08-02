Баку потребовал извинений от Парижа за заявления на France 2

Азербайджанская сторона ждет извинений от Франции за высказывания в эфире телеканала France 2 во время трансляции церемонии открытия Олимпийских игр.

«Мы ожидаем извинений от Франции, поскольку она является страной, принимающей Олимпийские игры, и требуем, чтобы подобные шаги в будущем не повторялись», — подчеркнул пресс-секретарь азербайджанского МИД.

В ходе трансляции ведущие заявили, что Армения исторически является близкой к Франции страной. Кроме того, они назвали прошлый год траурным для Армении из-за потери Карабаха, который перешел к Азербайджану.

Олимпиада-2024 продлится до 11 августа.