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Париж-2024

Сегодня, 13:16

Баху рекомендовали отложить решение переизбираться до конца Олимпиады

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Председатель комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по этике Пан Ги Мун рассказал, что главе МОК Томасу Баху порекомендовали отложить решение о переизбрании на пост до конца Олимпиады-2024.

«Очевидно, что время такого решения может вызвать высокий риск затмить Олимпиаду и саму предвыборную кампанию. Таким образом, президенту МОК было рекомендовано отложить такое решение до окончания Игр в Париже», — приводит слова Пан Ги Муна РИА «Новости».

Бах занимает пост президента МОК с 2013 года. 29 декабря ему исполнится 71 год.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские атлеты выступят в нейтральном статусе без флага и гимна. К Олимпиаде были допущены всего 15 россиян: семь теннисистов, три велогонщика, три представителя гребли на байдарках и каноэ, одна представительница прыжков на батуте и один пловец.

Источник: РИА «Новости»
Олимпиада
Томас Бах
МОК
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