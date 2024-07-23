Бах заявил, что МОК по-прежнему не контактирует с российскими органами

Глава МОК Томас Бах заявил, что в преддверии Олимпиады-2024 у организации все еще нет никаких контактов с российскими спортивными органами.

«Нет, никакого контакта с российскими властями нет», — приводит РИА Новости слова Баха.

Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Российские атлеты выступят в нейтральном статусе без флага и гимна. К Олимпиаде были допущены всего 15 россиян: семь теннисистов, три велогонщика, три представителя гребли на байдарках и каноэ, одна представительница прыжков на батуте и один пловец.