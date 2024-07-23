Бах рассказал о готовности Парижа к проведению Олимпиады

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах оценил готовность Парижа к проведению Олимпиады-2024.

«Мы видим огромный энтузиазм по поводу Олимпиады не только в Париже, но и во всей Франции. Миллионы людей встречали эстафету олимпийского огня. К Олимпиаде все организовано, все готово, но мы остаемся бдительными в отношении остающихся деталей», — приводит слова Баха РИА «Новости»

Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Российские атлеты выступят в нейтральном статусе без флага и гимна. К Олимпиаде были допущены всего 15 россиян: семь теннисистов, три велогонщика, три представителя гребли на байдарках и каноэ, одна представительница прыжков на батуте и один пловец.