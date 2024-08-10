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Париж-2024

Сегодня, 19:55

Бах поблагодарил Исинбаеву за работу в Международном олимпийском комитете

Алина Савинова
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Елена Исинбаева.
Фото Александр Федоров «СЭ&quot;/ Canon EOS-1DX MarkII, «СЭ»

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах оценил вклад россиянки Елены Исинбаевой в олимпийское движение во время работы в комиссии спортсменов МОК.

«Мы благодарим Елену Исинбаеву за ее работу в комиссии спортсменов и в других комиссиях и рабочих группах. Ее вклад и усилил голос спортсменов в олимпийском движении», — цитирует Баха ТАСС.

В июле стало известно, что Исинбаева покинет комиссию атлетов МОК после Олимпийских игр-2024 в Париже в связи с истечением срока полномочий.

42-летняя Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира на открытом воздухе и четырехкратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы как на открытом воздухе, так и в помещении. На ее счету 28 мировых рекордов в прыжках с шестом.

Источник: ТАСС
Елена Исинбаева
Томас Бах
МОК
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