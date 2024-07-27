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Париж-2024

Сегодня, 17:02

Азербайджан пожалуется в МОК на французское телевидение из-за Нагорного Карабаха

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Азербайджан готовит жалобу в Международный олимпийский комитет из-за комментариев диктора на телеканале France 2 во время церемонии открытия, сообщает Aze.Media.

Комментатор канала, который является частью государственного конгломерата France TV, встретил сборную Армении на параде наций следующими словами:

— Конечно, армяне — наши друзья, Армения исторически является страной, близкой сердцам французов. Прошлый год ознаменовался для армянского народа трауром и падением Нагорного Карабаха, попавшего в руки азербайджанской армии, — рассказал комментатор.

Ранее стало известно, что представители Южной Кореи попросили о встрече с главой МОК Томасом Бахом после того, как их страну представили на церемонии открытия как КНДР.

Делегация Южной Кореи, перевернутый олимпийский флаг, танцоры во&nbsp;время шоу. Открытие Игр-2024: ошибка в представлении Кореи, перевернутый олимпийский флаг и пародия на «Тайную Вечерю»

Томас Бах
МОК
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