Азербайджан пожалуется в МОК на французское телевидение из-за Нагорного Карабаха

Азербайджан готовит жалобу в Международный олимпийский комитет из-за комментариев диктора на телеканале France 2 во время церемонии открытия, сообщает Aze.Media.

Комментатор канала, который является частью государственного конгломерата France TV, встретил сборную Армении на параде наций следующими словами:

— Конечно, армяне — наши друзья, Армения исторически является страной, близкой сердцам французов. Прошлый год ознаменовался для армянского народа трауром и падением Нагорного Карабаха, попавшего в руки азербайджанской армии, — рассказал комментатор.

Ранее стало известно, что представители Южной Кореи попросили о встрече с главой МОК Томасом Бахом после того, как их страну представили на церемонии открытия как КНДР.