Автобус с журналистами попал в аварию после церемонии открытия Олимпиады

Официальный маршрутный автобус Игр-2024 с журналистами попал в аварию по дороге в главный пресс-центр с церемонии открытия Олимпиады в Париже.

«Автобус совершал маневр и боком въехал в большой черный металлический столб. Водитель оказался в шоке, когда увидел, что несколько человек, в том числе я, упали на пол из-за этого столкновения. У меня до сих пор есть болевые ощущения в руке, но в целом, думаю, ничего серьезного», — приводит ТАСС слова журналистки японского издания «Ёмиури симбун» Вакако Юки.

Олимпийские игры пройдут с 27 июля по 11 августа. К турниру допущены 15 россиян: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец.