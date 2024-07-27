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Париж-2024

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Авербух: «Меня дико выбивала эта погоня за толерантностью на церемонии открытия Олимпиады»

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Хореограф Илья Авербух поделился своими впечатлениями от церемонии открытия Олимпиады в Париже.

«Конечно, это дело вкуса, но меня дико выбивала эта погоня за толерантностью. Мне лично было неприятно смотреть на ряд персонажей. Это все-таки история мирового масштаба, и смотрят ее люди разных культур, разных вероисповеданий, разного отношения, в том числе, и к семейным ценностям. Организаторы делают это не для себя и для своей страны, в которой они вправе выбирать свое направление, поэтому должны учитывать это и уважать культуры и религии других людей», — сказал Авербух ТАСС.

Олимпийские игры-2024 проходят с 26 июля по 11 августа. 15 российских спортсменов принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

Источник: ТАСС
Илья Авербух
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