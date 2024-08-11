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Париж-2024

Сегодня, 13:52

Архиепископ Савва сравнил постер закрытия Олимпиады с иконой дьявола

Алина Савинова
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Заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) назвал «иконой дьявола» постер, посвященный закрытию Олимпийских игр в Париже.

На афише в черных тонах изображена светящаяся мужская фигура, падающая на земной шар.

Архиепископ в своем Telegram-канале сделал запись о постере, где процитировал описание падения с небес сатаны в ветхозаветной книге пророка Исайи: «Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю, попиравший народы» (Ис. 14:12)... Другими словами афиша представляет собой икону падшего света, икону дьявола».

 
Церемония открытия Олимпийских игр-2024 в&nbsp;Париже. Закрытие Олимпиады 2024 в Париже: во сколько начало церемонии и как смотреть трансляцию

Церемония закрытия летней Олимпиады-2024 пройдет в воскресенье, 11 августа. Шоу состоится на арене «Стад де Франс» в Париже и начнется в 22.00 по московскому времени.

Олимпиада
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