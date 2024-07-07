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Париж-2024

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Шишкина — о мнении россиян об участии в Играх-2024: «Разделение людей неизбежно»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская синхронистка, трехкратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина поделилась мнением об участии отечественных спортсменов в Олимпийских играх в Париже.

«Реакция общественности — закономерная. Всегда будут те, кто за, и те, кто против. Разделение неизбежно. Но, думаю, каждый спортсмен сам выбирает дальнейший путь. Есть люди, которые могли бы очень хорошо выступить на Олимпийских играх, но приняли решение не ехать туда. Их я тоже поддерживаю в принятом решении. Каждый человек волен сам решать, как ему поступать. В основном спортсменов, которые поедут на Олимпиаду, критикуют люди, не имеющие отношения к спорту. Осуждают те, кто никогда не был профессиональным спортсменом и никогда не готовился к Олимпиаде», — приводит слова Шишкиной Sport24.

Олимпийские игры 2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Источник: Sport24
Олимпиада
Алла Шишкина
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