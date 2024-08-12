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Париж-2024

Сегодня, 14:22

Сенатор Пушков: «Церемония закрытия Игр в Париже сохранила скандальную стилистику»

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Церемония закрытия Олимпийских игр в Париже сохранила скандальную стилистику церемонии открытия, написал в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

«Авторы церемонии закрытия ОИ-2024 в Париже обещали сошествие «Сына зари». Оно и спустилось — то ли насекомое, то ли демон, скорее второе, но точно не человек. Смысловая стилистика скандального открытия была сохранена», — написал Пушков.

Церемония закрытия Игр-2024 прошла на стадионе «Стад де Франс» в Париже. Российские спортсмены не приняли участие в мероприятии.

Летняя Олимпиада завершилась 11 августа.

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