Обыденнов раскритиковал решение ФСБР по Олимпиаде

Трехкратный чемпион мира по паравелоспорту Алексей Обыденнов отреагировал на то, что исполнительный комитет Федерации спортивной борьбы России поддержал российских борцов, желающих выступить на Олимпийских играх в Париже.

«Ну что же, прошедшие все проверки международными организациями на соответствие «нейтралитету» и получившие статус AIN (athlete individual neutral) нейтральные спортсмены с паспортами РФ получили зеленый свет принять приглашение от тех, кто все эти годы занимался дискриминацией наших спортсменов и всего российского спорта! Все это приведет к тому, что они будут продолжать дальше заниматься дискредитацией российского государства. Потому что мы соглашаемся на это, принимая их приглашения!» — цитирует RT Обыденнова.

15 июня МОК опубликовал список из 14 российских спортсменов, допущенных к Олимпиаде. В нем присутствуют 10 российских борцов.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. МОК в марте 2023 года рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям исключительно в нейтральном статусе.