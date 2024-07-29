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Париж-2024

Сегодня, 17:00

Александр Попов рассказал, как на пловцов влияет «медленная вода»

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Четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов объяснил, как «медленная вода» влияет на скорость спортсменов.

«По поводу «медленной» воды, которая пока не позволяет пловцам выходить на мировые рекорды. Про «медленную» воду пловцы обычно говорят, когда чувствуют, что лежат в воде глубже обычного, и на скорости не получается подняться и лечь выше. Тебя обволакивает крошечными пузырьками в виде налета на коже. Происходит это из-за системы подготовки воды. Когда используется ионизация, а не хлорирование, результат часто бывает именно таким. Вода становится мягче, и скорости снижаются», — цитирует Попова RT.

Ранее стало известно, что пловчиха из Литвы вышла на олимпийские соревнования под нейтральным флагом из-за ошибки организаторов.

Источник: RT
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